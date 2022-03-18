У Львові поки не відкривають дитсадків: Садовий пояснив причину
18 березня 2022 , 14:48Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Андрія Садового
У Львові вирішили поки не відкривати дитячі садочки, хоча щодо цього були дискусії.
Мер Львова Андрій Садовий нагадав, що в садки ходять маленькі діти, які сплять в обід. Якщо в цей час лунає тривога, то проблематично будити їх та вести в укриття.
До речі 85 тисяч дітей зареєструвалися на онлайн-навчання у Львові
Крім того, деякі садочки використовують для прихистку переселенців.
До слова, дітям, які прибули до Львова з інших регіонів, організують навчання у режимі онлайн. Зареєструвались вже близько 85 тисяч дітей.
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