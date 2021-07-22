У Львові помер дитячий хірург Чорнобильської лікарні Ігор Павлик

У Львові 21 липня помер дитячий лікар-хірург Ігор Павлик. Медика не стало на 57 році життя.

Павлик працював у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі впродовж 27 років. Причина смерті лікаря наразі невідома.

Читайте також Померла екскерівниця управління освіти Львівської міськради Надія Оксенчук

Помер дитячий хірург Ігор Павлик

У Львові помер 57-річний дитячий хірург Ігор Павлик. Він рятував життя маленьких пацієнтів дитячого медцентру протягом 27 років. Напрямками роботи лікаря була урологія – вади розвитку сечостатевої системи, загальна хірургія та пластична хірургія.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати,

– зазначили у Центрі.

Парастас відбудеться 22 липня о 17:00 у капличці на вулиці Пекарській, 52.