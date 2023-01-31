У Львові попрощалися з американським добровольцем Деніелом Свіфтом

На війні в Україні загинув американський доброволець Деніел Вінні Свіфт. Сьогодні, 31 січня у Львові попрощалися з полеглим воїном.

Деніел Вінні Свіфт боровся у складі Інтернаціонального легіону та був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Про це йдеться у телеграм-каналі мера Львова Андрія Садового.

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Американський доброволець загинув захищаючи Україну

"Тепер хоробрий "морський котик" відправляється в останню путь, додому", – зазначив мер Львова.

Він висловив щирі співчуття родині захисника.



У Львові попрощалися з американським добровольцем / Фото з соцмереж Садового

Щоб зупинити ці смерті нам потрібна потужна зброя. Ми звертаємось до усього світу – не відкладати на потім те, що може вже сьогодні врятувати життя. За цей рік ми всі вже зрозуміли, що зупинити війну можна лише силою,

– наголосив Садовий.

Мер Львова закликає Захід надавати Україні сучасне озброєння, а саме: танки та винищувачі.



Загинув Деніел Вінні Свіфт / Фото з соцмереж Садового

"Росія сьогодні є пораненим ведмедем, якого треба загнати в берлогу. І зробити ми можемо це лише об’єднавши всі наші ресурси", – додав Садовий.



Що відомо про американського військового / Фото з соцмереж Садового

Що відомо про військового