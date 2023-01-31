У Львові попрощалися з американським добровольцем Деніелом Свіфтом
Джерело:Андрій Садовий
На війні в Україні загинув американський доброволець Деніел Вінні Свіфт. Сьогодні, 31 січня у Львові попрощалися з полеглим воїном.
Деніел Вінні Свіфт боровся у складі Інтернаціонального легіону та був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Про це йдеться у телеграм-каналі мера Львова Андрія Садового.
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Американський доброволець загинув захищаючи Україну
"Тепер хоробрий "морський котик" відправляється в останню путь, додому", – зазначив мер Львова.
Він висловив щирі співчуття родині захисника.
У Львові попрощалися з американським добровольцем / Фото з соцмереж Садового
Щоб зупинити ці смерті нам потрібна потужна зброя. Ми звертаємось до усього світу – не відкладати на потім те, що може вже сьогодні врятувати життя. За цей рік ми всі вже зрозуміли, що зупинити війну можна лише силою,
– наголосив Садовий.
Мер Львова закликає Захід надавати Україні сучасне озброєння, а саме: танки та винищувачі.
Загинув Деніел Вінні Свіфт / Фото з соцмереж Садового
"Росія сьогодні є пораненим ведмедем, якого треба загнати в берлогу. І зробити ми можемо це лише об’єднавши всі наші ресурси", – додав Садовий.
Що відомо про американського військового / Фото з соцмереж Садового
Що відомо про військового
- Свіфт, який був оператором спеціальних бойових дій 1-го класу, загинув в Україні 18 січня. У військово-морських силах США не уточнили, як саме він опинився в зоні бойових дій.
- Відомо, що Деніел Свіфт дезертирував з армії в березні 2019 року. Після цього його позбавили знаку "морських котиків" – тризуба, вирішивши, що він не відповідає вимогам, які висуваються до службовців спецпідрозділу.
- Державний департамент США підтвердив нещодавню загибель громадянина США, який воював в Україні, але не надав жодних подробиць щодо її обставин.
- Деніел Свіфт вступив до лав ВМС у 2005 році, а в 2006 році завершив підготовку за програмою для "морських котиків". За час служби в армії він отримав нагороди та відзнаки за службу в Іраку та Афганістані.