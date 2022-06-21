У Львові попрощалися з Героєм Артемом Димидом, який загинув на війні

21 червня у Львові попрощались з пластуном Артемом Демидом, який героїчно загинув у війні за свободу України.

Про прощання з Героєм повідомив мер Львова Андрій Садовий, який був присутній на церемонії. Він наголосив, що пам'ять про Артема буде вічною.

До теми У боях за Україну загинув пластун Артем Димид

Львів прощається з Героєм Артемієм Димидом. Такі люди тримають над нами небо. Молоді, але настільки величні. Артемій буде жити вічно у спогадах і усмішках друзів та рідних. Не забудемо,

– написав Андрій Садовий.

В УКУ започаткували стипендіальний фонд імені загиблого воїна

Мер Львова також повідомив, що Український католицький університет створює фонд, коштом якого буде оплачуватись навчання студентів-істориків.

Стипендію в університеті надаватимуть пластунам, які вступатимуть на бакалаврські та магістерські програми УКУ.

Скласти пожертву на стипендійний фонд імені Артемія Димида можна за посиланням.

У Львові попрощались із загиблим на війні активістом Артемом Димидом / Фото телеграм Андрія Садового

Загинув герой на Донбасі

Про смерть воїна стало відомо 18 червня. Героя накрило мінометним вогнем під час боїв на Донеччині.

Його війна почалася ще у 2014 році, коли хлопець став до лав одного з добровольчих батальйонів України. На момент загибелі Артему було лише 27 років.

У Пласті Львова розповіли, що Артем став пластуном ще у 7 років і мав позивний "Курка". Він все життя був відданий ідеалам, які сповідують члени цієї організації.

В Українському католицькому Університеті висловили співчуття та скорботу за втратою. "Цей біль неможливо зміряти... Велика втрата для родини, нашої спільноти, всієї України", – підкреслили в УКУ.