Волинь, Львів, Житомир, Запоріжжя, Хмельниччина – повітряна тривога: негайно в укриття
2 березня 2022 , 10:24Читать новость на русском
Повітряну тривогу оголосиди на Волині, у Львові, Житомирі та в Запоріжжі. Усім мешканцям цих регіонів необхідно негайно спуститися в укриття.
Про сирени оголосили приблизно о 10:20. Станом на 10:53 стало відомо про відбій тривоги.
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Що робити під час повітряної тривоги
Люди повинні дочекатись оголошення про відбій тривоги, а тоді вже повертатись у помешкання.
Не забувайте, що потрібно допомагати спуститися в укриття людям з інвалідністю та пенсіонерам.
Дотримуйтеся простих правил, які врятують вам життя.
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