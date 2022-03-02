Волинь, Львів, Житомир, Запоріжжя, Хмельниччина – повітряна тривога: негайно в укриття

Повітряну тривогу оголосиди на Волині, у Львові, Житомирі та в Запоріжжі. Усім мешканцям цих регіонів необхідно негайно спуститися в укриття.

Про сирени оголосили приблизно о 10:20. Станом на 10:53 стало відомо про відбій тривоги.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Що робити під час повітряної тривоги

Люди повинні дочекатись оголошення про відбій тривоги, а тоді вже повертатись у помешкання.

Не забувайте, що потрібно допомагати спуститися в укриття людям з інвалідністю та пенсіонерам.

Дотримуйтеся простих правил, які врятують вам життя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!