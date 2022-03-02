У Львові продовжують формувати 125 бригаду тероборони: вона оборонятиме місто
Джерело:Андрій Садовий в телеграмі
Львів, як і інші міста України, готується давати відсіч російським окупантам. Саме тому тут продовжують формувати 125 бригаду територіальної оборони міста.
На неї покладають надії в обороні Львова. Про це заявив міський голова Андрій Садовий.
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У центрі реєстрації довжелезні черги. Тисячі чоловіків хочуть захистити свою батьківщину. Дякую всім, хто сьогодні вступає в ряди тероборони. Про ваш подвиг має знати весь світ. А ми маємо облаштувати для вас всі необхідні умови,
– сказав він.
Запис до лав 125 бригади проводять в ліцеї Героїв Крут у Львові за адресою вулиця Пасічна, 68.
З собою треба мати:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- військовий квиток чи приписне або посвідчення офіцера запасу.
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