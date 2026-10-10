У Львові прогриміли вибухи: Росія атакує реактивними дронами

Росія продовжує тероризувати Захід України дронами. Вранці, 10 жовтян, реактивні дрони дісталися до Львівщини.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий.

Що відомо про атаку?

За інформацією місцевої влади у місті активно працює протиповітряна оборона, яка збиває реактивні БпЛА. Зазначимо, що Повітряні Сили повідомляли про безпілотники, які рухаються в регіоні.

Реактивний БпЛА на Порт Львів,

– зазначали оборонці неба.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки російської атаки, зокрема щодо руйнувань чи постраждалих, немає. Повітряна тривога в регіоні триває. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях до офіційного повідомлення про відбій та дотримуйтеся правил безпеки.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, під російською атакою перебувають й інші міста на заході України. Зокрема, реактивні безпілотники фіксують поблизу Луцька, Тернополя та Івано-Франківська, у якому лунають вибухи, а сили протиповітряної оборони працюють над відбиттям повітряної атаки.