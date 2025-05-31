Після скандалу у школі Львова Садовий ініціює публічну дискусію про вплив російської культури
Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про проведення публічного обговорення щодо впливу російської культури та пропаганди на українську молодь.
Ініціатива стала відповіддю на ситуацію, яка сколихнула суспільство – після того, як львівські школярі зняли відео під пісню російського музиканта Моргенштерна. Відео швидко поширилося мережею.
Дивіться також Скандал у школі Львова: 10 учнів співали у туалеті пісні репера Моргенштерна
З якою метою проведуть захід
"Це масова, системна атака. І закривати на це очі – означає втратити ще одне покоління", – зазначив Садовий у своєму дописі. За його словами, російська культурна окупація не є проблемою лише окремих регіонів: вона діє всюди – незалежно від школи, міста чи мови.
Мер наголосив, що Львів завжди реагував на виклики не словами, а справами. У місті вже діють шкільні спортивні ліги, патріотичні центри, потужні молодіжні програми. Але цього недостатньо, якщо українська культура не має належної підтримки й цінності.
Ми не залишимо цю історію лише на рівні однієї новини. Ми проведемо публічне обговорення про вплив російської культури й пропаганди на українську молодь,
– заявив Садовий.
До участі запрошують освітян, журналістів, громадських діячів, культурних менеджерів та всіх небайдужих. Формат і дата дискусії будуть оголошені незабаром.