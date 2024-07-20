Стрільця поки не знайшли: головне з брифінгу глави МВС щодо вбивства Фаріон
У Львові вночі 20 липня відбувся брифінг МВС щодо вбивства Ірини Фаріон. Так, міністр Ігор Клименко закликав усіх українців, які стали можливими свідками трагедії, надати інформацію правоохоронцям.
Клименко також висловив співчуття рідним та близьким Ірини Фаріон. Він наголосив, що наразі правоохоронці проводять усі необхідні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.
До теми Поліція зробила заяву після смерті Фаріон
Що встановила поліція у справі про вбивство ФаріонВажливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Наразі поліція продовжує пошуки нападника. На жаль, його поки не вдалося затримати. Клименко повідомив, що слідчі розглядають різні версії щодо вбивства Ірини Фаріон, тому не відкидають, що до нього можуть бути причетні й російські спецслужби. Ми не можемо цього виключати, звичайно. І будемо перевіряти цю версію, Слідчі вже призначили низку експертиз, в тому числі – балістичну експертизу. Клименко не став розкривати, з якої зброї могли вистрелити у Фаріон, однак наголосив, що на місці нападу знайшли гільзу. Спеціалісти також аналізують відео з камер спостереження. Очікується, що перші результати роботи будуть готові вже до ранку 20 липня. Клименко повідомив, що наразі поліції нічого не відомо про нападника. Ймовірно, молодий чоловік, якого раніше бачили біля будинку Ірини Фаріон, і є стрільцем. Однак підтверджень цьому наразі немає, тому правоохоронці продовжують збирати докази. Крім того, у поліції підтвердили, що молодик, чиї світлини поширилися у мережі, дійсно стежив за будинком Ірини Фаріон. Міністр наголосив, що вбивство Фаріон не було спонтанним, адже нападник планував його близько одного – двох тижнів, і протягом цього часу постійно стежив за місцем, де жила мовознавиця. Наразі слідство розглядає різні версії, однак 2 основні це: Окрім того, правоохоронці не виключають, що вбивство має замовний характер. Уночі, близько о 02:30 міністр внутрішніх справ почав брифінг, на якому розповів про головні моменти, які відомі поліції станом на зараз. Так, проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. Залучена практично вся поліція міста Львова та частини Львівської області, а також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника Національної поліції й на чолі з заступником керівника Служби безпеки України.
Стрільця поки не затримали
Чи причетні російські спецслужби до вбивства Фаріон
– зазначив міністр.
Призначено низку експертиз
Поліція встановлює особу вбивці
Які основні версії вбивства Ірини Фаріон
Ігор Клименко прибув до Львова і почав брифінг
Наразі поліція продовжує пошуки нападника. На жаль, його поки не вдалося затримати.
Клименко повідомив, що слідчі розглядають різні версії щодо вбивства Ірини Фаріон, тому не відкидають, що до нього можуть бути причетні й російські спецслужби.
Ми не можемо цього виключати, звичайно. І будемо перевіряти цю версію,
Слідчі вже призначили низку експертиз, в тому числі – балістичну експертизу. Клименко не став розкривати, з якої зброї могли вистрелити у Фаріон, однак наголосив, що на місці нападу знайшли гільзу.
Спеціалісти також аналізують відео з камер спостереження.
Очікується, що перші результати роботи будуть готові вже до ранку 20 липня.
Клименко повідомив, що наразі поліції нічого не відомо про нападника. Ймовірно, молодий чоловік, якого раніше бачили біля будинку Ірини Фаріон, і є стрільцем. Однак підтверджень цьому наразі немає, тому правоохоронці продовжують збирати докази.
Крім того, у поліції підтвердили, що молодик, чиї світлини поширилися у мережі, дійсно стежив за будинком Ірини Фаріон.
Міністр наголосив, що вбивство Фаріон не було спонтанним, адже нападник планував його близько одного – двох тижнів, і протягом цього часу постійно стежив за місцем, де жила мовознавиця.
Наразі слідство розглядає різні версії, однак 2 основні це:
Окрім того, правоохоронці не виключають, що вбивство має замовний характер.
Уночі, близько о 02:30 міністр внутрішніх справ почав брифінг, на якому розповів про головні моменти, які відомі поліції станом на зараз.
Так, проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. Залучена практично вся поліція міста Львова та частини Львівської області, а також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника Національної поліції й на чолі з заступником керівника Служби безпеки України.