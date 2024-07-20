Стрільця поки не знайшли: головне з брифінгу глави МВС щодо вбивства Фаріон

У Львові вночі 20 липня відбувся брифінг МВС щодо вбивства Ірини Фаріон. Так, міністр Ігор Клименко закликав усіх українців, які стали можливими свідками трагедії, надати інформацію правоохоронцям.

Клименко також висловив співчуття рідним та близьким Ірини Фаріон. Він наголосив, що наразі правоохоронці проводять усі необхідні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

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