Анонім погрожував терактами у школах Львова: з'явилася реакція МВС

Вдень 18 вересня в львівських пабліках з'явилася інформація про нібито підготовку теракту у школах міста. Погрози поширював один з анонімних телеграм-каналів.

У МВС України повідомили, що цю сторінку було заблоковано. Модерували її з території країни-агресорки.

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Погрози терактами у Львові

Правоохоронці розповіли, що на момент блокування аудиторія телеграм-каналу налічувала понад 2500 учасників.

Відомо, що канал адмініструвався з території Росії. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві,

– пишуть в МВС.

Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень про так звану "підготовку терактів".

У Міністерстві внутрішніх справ вказали, що безпеці громадян, і особливо дітей у школах, завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби залучені в межах компетенції.

Реакція львівської влади на повідомлення про теракти

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що правоохоронці здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Водночас всіх деталей оприлюднювати не будуть.

Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні,

– вказав Садовий.

Водночас він висловив переконання, що в Україні справді варто розпочати серйозну розмову про відмову від телеграму на всіх рівнях. Садовий вказав, що попри урізання охоплень, фейсбук чи інстаграм швидко блокують небезпечні повідомлення – на відміну від телеграму.

"Прошу долучитися до цього обговорення всіх лідерів громадської думки. Усвідомлюю, що пишу це в телеграм-каналі, який, очевидно, також доведеться видалити, коли ми разом до цього прийдемо", – зазначив Садовий.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький також підтвердив блокування ресурсу та подякував правоохоронцям за оперативне реагування.