У Львові в дитячому розважальному центрі вибухнула термоколба: є постраждалі

У Львові в спортивно-освітньому центрі розваг Leoland вибухнула термоколба. Травмувалися троє діток та один дорослий.

Інцидент трапився 17 серпня на відкритті нової станції у місті професій Kidlandia.

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Що трапилося

В адміністрації центру повідомили, що під час події тріснула і розлетілась на друзки термоколба, яка була частиною реквізиту.

Постраждало троє дітей, які стояли поруч, а також запрошений аніматор, який тримав колбу у руках.

На місце викликали бригаду невідкладної допомоги, яка негайно доправила потерпілих до лікарні. Дирекція нашого комплексу весь час була поруч з ними, щоб допомогти за потреби,

– повідомили в Leoland.

Повідомляється, що в лікарні потерпілим діагностували легкі тілесні ушкодження. Медики надали постраждалим допомогу та відпустили додому.

В адміністрації додали, що наразі ретельно з'ясовують причини цього інциденту та перевіряють відео із камер нагляду.

Ми усвідомлюємо, наскільки важливо, щоб LEOLAND – місце, куди приходять дітки, було максимально безпечним. Постійно використовуємо лише справний реквізит, дбаємо про надійність станцій, навчаємо команду,

– сказали в Leoland.

Деталі перевірки обіцяють надати згодом.



