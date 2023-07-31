У центрі Львова вночі повністю обвалився балкон

У ніч проти 31 липня у Львові стався обвал балкона. Це трапилось на вулиці Джерельній, 43.

Балкон обвалився о 2:45 ночі. Відповідну ділянку вже обгородили.

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У центрі Львова повністю обвалився балкон

Як розповіли у міськраді, на вулиці Джерельній, 43 стався обвал балкона. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Наразі фахівці обстежують будинок, де стався обвал. Зазначається, що будинок є у співвласності управляючої компанії та мешканців. Сама квартира – багато років як приватизована, тож є власністю конкретних господарів.

У Шевченківській районній адміністрації уточнили, що ділянку, де стався обвал, обгородили та розпочали забирати елементи балкона. Після цього фахівці обстежать увесь будинок.



Обвал балкона у Львові / фото міськради

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