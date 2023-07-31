У центрі Львова вночі повністю обвалився балкон

31 липня 2023, 13:40
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Джерело:

Львівська міська рада

У ніч проти 31 липня у Львові стався обвал балкона. Це трапилось на вулиці Джерельній, 43.

Балкон обвалився о 2:45 ночі. Відповідну ділянку вже обгородили.

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У центрі Львова повністю обвалився балкон

Як розповіли у міськраді, на вулиці Джерельній, 43 стався обвал балкона. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Наразі фахівці обстежують будинок, де стався обвал. Зазначається, що будинок є у співвласності управляючої компанії та мешканців. Сама квартира – багато років як приватизована, тож є власністю конкретних господарів.

У Шевченківській районній адміністрації уточнили, що ділянку, де стався обвал, обгородили та розпочали забирати елементи балкона. Після цього фахівці обстежать увесь будинок.


Обвал балкона у Львові / фото міськради

Інші подібні випадки

  • Нагадаємо, раніше у Києві на припаркований автомобіль впав балкон. Як стало відомо, шматок балкона впав на автомобіль Hyundai, який стояв біля житлового будинку. Удар був такої сили, що розбилося заднє скло в авто та погнулася стеля.
  • Також у Києві обвалився балкон на Татарці – Половецька, 14. Від аварії постраждали ще два балкони, які розташовані на нижчих поверхах. В керуючій компанії усю провину за інцидент поклали на власника квартири.
  • У Львові на вулиці Шевченка, 4а, внаслідок падіння фрагмента балкона була травмована 18-річна дівчина. Потерпілу доправили до комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Автор: Софія Ропан