На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис.

Всі діти цілі. Ушкодження у притулку – мінімальні, повилітали трішки вікна у підвалі,
– розповів чиновник.

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