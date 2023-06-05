Вони чекали на своїх господарів: у Львові усипили собак у ЛКП "Лев", за справу взялась поліція
Джерело:Львівська міська рада
У соціальних мережах набрав обертів новий скандал, що трапився у ветеринарній клініці ЛПК "Лев". Зоозахисники повідомили, що працівники цього закладу зробили евтаназію 2 абсолютно здоровим собакам.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують всі обставини злочину. У Львівській міській раді вирішили провести власне службове розслідування.
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Що відомо про скандал з евтаназією собак у Львові
Зоозахисниця Андріана Байло у своєму фейсбуці повідомила, що 2 собак приспали у п'ятницю 2 червня. За її словами, собаки не мали якихось хвороб, а також не були вкрай агресивними.
Показів до евтаназії не було, що нам підтвердив кінолог підприємства і сказав, що жодної рекомендації для умертвіння цих собак не підписував,
– зазначила активістка.
Один з собак, якого усипили у Львові / Фото Андріани Байло
Вона також зауважила, що білий собака був у ЛКП "Лев" з червня 2022 року і його планували забрати у притулок "Милосердя". А чорний перебував у медичному закладі з кінця грудня, чекаючи на своїх господарів. Собак звали Маван і Х'ю.
Собаці зробили евтаназію в ЛПК "Лев" / Фото Андріани Байло
Зоозахисниця також сказала, що керівник підприємства і головний лікар відмовилися приїхати, щоб надати якісь пояснення, навіть на прохання поліції. Вона також зазначила, що ветеринари й працівники не знають, як це сталося, і були шоковані цією ситуацією.
Далі Байло викликала поліцію та написала заяву за фактом евтаназії тварин. Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підкреслила, що тіла собак вилучили, а слідчі встановлюють, хто саме надав вказівку приспати тварин та хто її виконав.
"Відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Розпочали досудове розслідування. Призначили експертизу", – запевнила вона.
Наразі в ЛКП "Лев" цей скандал з евтаназією собак – не коментують.
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На цю ситуацію відреагував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він заявив, що львівська мерія розпочала службове розслідування й тимчасово відсторонила керівницю ЛКП "Лев" Олену Іващенко від посади.
Я попрошу, щоб ми більше не застосовували таких методів. Люди на це реагують дуже болісно, в мене в самого є собака, і я також не зрозумів цієї ситуації,
– сказав заступник.
Він також додав, що якщо є медичні покази для того, щоб усипити тварину, то вони мають бути узгоджені й проговорені з усіма відповідними органами та господарями тварин. Наостанок він додав, що з цієї ситуації треба зробити висновки та зробити все, щоб такого більше не відбувалося.
Нещодавно на Київщині собака померла під час грумінгу
- У поліції Київщини 14 квітня розповіли про інцидент на грумінгу, внаслідок якого загинула собака. Попередньо власниця віддала цуценя на процедуру, але натомість отримала вже мертву тваринку.
- Адміністратори ветклініки Тетяна Білоусова та Антоніна Варварова розповіли, що під час вичісування стан тварини раптово погіршився й персонал приступив до реанімаційних заходів. Попри це врятувати її не вдалося.
- Згодом у мережі також повідомили про смерть котика, який загинув за схожих обставин під час грумінгу. Цей інцидент трапився у 2021 році.