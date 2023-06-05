Вони чекали на своїх господарів: у Львові усипили собак у ЛКП "Лев", за справу взялась поліція

У соціальних мережах набрав обертів новий скандал, що трапився у ветеринарній клініці ЛПК "Лев". Зоозахисники повідомили, що працівники цього закладу зробили евтаназію 2 абсолютно здоровим собакам.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують всі обставини злочину. У Львівській міській раді вирішили провести власне службове розслідування.

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Що відомо про скандал з евтаназією собак у Львові

Зоозахисниця Андріана Байло у своєму фейсбуці повідомила, що 2 собак приспали у п'ятницю 2 червня. За її словами, собаки не мали якихось хвороб, а також не були вкрай агресивними.

Показів до евтаназії не було, що нам підтвердив кінолог підприємства і сказав, що жодної рекомендації для умертвіння цих собак не підписував,

– зазначила активістка.



Один з собак, якого усипили у Львові / Фото Андріани Байло

Вона також зауважила, що білий собака був у ЛКП "Лев" з червня 2022 року і його планували забрати у притулок "Милосердя". А чорний перебував у медичному закладі з кінця грудня, чекаючи на своїх господарів. Собак звали Маван і Х'ю.



Собаці зробили евтаназію в ЛПК "Лев" / Фото Андріани Байло

Зоозахисниця також сказала, що керівник підприємства і головний лікар відмовилися приїхати, щоб надати якісь пояснення, навіть на прохання поліції. Вона також зазначила, що ветеринари й працівники не знають, як це сталося, і були шоковані цією ситуацією.

Далі Байло викликала поліцію та написала заяву за фактом евтаназії тварин. Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підкреслила, що тіла собак вилучили, а слідчі встановлюють, хто саме надав вказівку приспати тварин та хто її виконав.

"Відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Розпочали досудове розслідування. Призначили експертизу", – запевнила вона.

Наразі в ЛКП "Лев" цей скандал з евтаназією собак – не коментують.

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Якщо суд доведе, що керівництво клініки вчинило дії з особливою жорстокістю або тварин, то цим особам може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

На цю ситуацію відреагував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він заявив, що львівська мерія розпочала службове розслідування й тимчасово відсторонила керівницю ЛКП "Лев" Олену Іващенко від посади.

Я попрошу, щоб ми більше не застосовували таких методів. Люди на це реагують дуже болісно, в мене в самого є собака, і я також не зрозумів цієї ситуації,

– сказав заступник.

Він також додав, що якщо є медичні покази для того, щоб усипити тварину, то вони мають бути узгоджені й проговорені з усіма відповідними органами та господарями тварин. Наостанок він додав, що з цієї ситуації треба зробити висновки та зробити все, щоб такого більше не відбувалося.

Нещодавно на Київщині собака померла під час грумінгу

У поліції Київщини 14 квітня розповіли про інцидент на грумінгу, внаслідок якого загинула собака. Попередньо власниця віддала цуценя на процедуру, але натомість отримала вже мертву тваринку.

Адміністратори ветклініки Тетяна Білоусова та Антоніна Варварова розповіли, що під час вичісування стан тварини раптово погіршився й персонал приступив до реанімаційних заходів. Попри це врятувати її не вдалося.

Згодом у мережі також повідомили про смерть котика, який загинув за схожих обставин під час грумінгу. Цей інцидент трапився у 2021 році.

Стаття 17 закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" має вичерпний перелік можливості умертвіння тварин. За документом, тварин можна усипити, якщо її страждання не можна припинити іншим шляхом. Або ж якщо тварина несе загрозу безпосередньо життю й здоров’ю людини. Оскільки усього цього не було, то дії керівництва ЛПК "Лев" є незаконними.