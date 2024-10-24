У Львові зайнялась велика пожежа на території автобусного заводу

У Львові спалахнула пожежа. Вогонь охопив територію автобусного заводу, проте його вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати.

На вулиці Стрийській 24 жовтня у Львові сталось займання. Там працювали рятувальники.

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У Львові масштабна пожежа

Спочатку про займання писали місцеві телеграм-канали, проте згодом його також підтвердили в ДСНС Львівщини.

Підрозділи направлені за підвищеним номером виклику,

– мовиться в повідомленні.

Наразі у Львівській міській раді повідомили, пожежу вдалося ліквідувати. Займання сталось в районі автобусного заводу. Надзвичайники пообіцяли розповісти деталі згодом.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

У Львові пожежа: дивіться відео

Раніше у центрі Києва спалахувала пожежа на 8 поверсі багатоповерхового житлового будинку. Тоді рятувальники евакуювали 5 людей. На щастя, постраждалих та жертв не було. причини цієї пожежі у центрі Києва встановлюють правоохоронці.

Ще 16 жовтня у столиці біля станції метро спалахнув автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували, на місці працювали рятувальники та поліція, причини встановлювали правоохоронці.