У Львові зайнялась велика пожежа на території автобусного заводу
У Львові спалахнула пожежа. Вогонь охопив територію автобусного заводу, проте його вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати.
На вулиці Стрийській 24 жовтня у Львові сталось займання. Там працювали рятувальники.
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У Львові масштабна пожежа
Спочатку про займання писали місцеві телеграм-канали, проте згодом його також підтвердили в ДСНС Львівщини.
Підрозділи направлені за підвищеним номером виклику,
– мовиться в повідомленні.
Наразі у Львівській міській раді повідомили, пожежу вдалося ліквідувати. Займання сталось в районі автобусного заводу. Надзвичайники пообіцяли розповісти деталі згодом.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
У Львові пожежа: дивіться відео
Раніше у центрі Києва спалахувала пожежа на 8 поверсі багатоповерхового житлового будинку. Тоді рятувальники евакуювали 5 людей. На щастя, постраждалих та жертв не було. причини цієї пожежі у центрі Києва встановлюють правоохоронці.
Ще 16 жовтня у столиці біля станції метро спалахнув автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували, на місці працювали рятувальники та поліція, причини встановлювали правоохоронці.