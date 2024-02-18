У Львові вночі стався потужний вибух: спалахнула пожежа, рух вулицею перекрито

У Львові близько о 04:00 пролунав потужний вибух, після чого спалахнула пожежа. Інцидент стався в районі вулиці Антоновича.

Про це, зокрема, повідомив міський депутат Ігор Зінкевич. Він також у мережі опублікував кадри пожежі, передає 24 Канал.

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У Львові пролунав вибух

Зінкевич повідомив, що вдосвіта у Львові пролунав вибух та спалахнула пожежа на вулиці Антоновича. За його словами, інцидент стався на території промислового комплексу.

Він також у мережі опублікував фото пожежі.



У Львові спалахнула пожежа після вибуху / Фото Варта 1

Зінкевич повідомив, що на місце подій відразу виїхали усі спецслужби, а рух вулицею Антоновича – тимчасово перекрили.

На місці подій працюють спецслужби: дивіться відео

У коментарі 24 Каналу речниця СБУ у Львівській області повідомила, що причину вибуху згодом пояснять спеціалісти. Водночас вона наголосила, що причиною не були ракети або якась інша атака.

Там зараз ДСНС буде проводити огляд, тому що досить велика площа загоряння. Вже за результатами його проведення буде якась інформація – чи це газ, чи це якісь інші причини, можливо, обвалення,

– пояснили в СБУ.

Речниця також додала, що Львівська міська рада згодом опублікує деталі щодо інциденту.

Що повідомили у Львівській міській раді

У Львівській міськраді підтвердили, що вранці пролунав вибух в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. Там додали, що від ранку на місці інциденту працюють рятувальники.

На місці події від ранку працювали пожежники. Площа загоряння становила приблизно 400 квадратних метрів. Також на місці події були присутні працівники правоохоронних органів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Будівля промислового характеру. Причини вибуху та загорання ще встановлюють відповідні спеціалісти,

– мовиться у повідомленні.

У Львові була пожежа у відомому ресторані

Пізно ввечері 16 лютого в центрі Львова сталася масштабна пожежа. Спалахнула вона в будівлі відомого ресторану "Реберня". У мережі відразу з'явилися відео, як дим здійнявся над центром міста.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, пожежа спалахнула через сажу в комині. Однак згодом на офіційній сторінці закладу зазначили, що причиною загоряння стало коротке замикання.

Будівля музею та жодні експонати не постраждали, в приміщенні музею було задимлення,

– зазначають у дописі.

У ДСНС додали, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, минулося без постраждалих. Вогнем знищено було лише 60 метрів електропроводки та пошкоджено вентиляційний короб.