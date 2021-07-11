У Львові на вокзалі чоловік підрізав двох бійців, які прямували в зону ООС

У Львові біля вокзалу 10 липня трапилася жорстока бійка. Під час неї один з молодиків витягнув ніж і поранив ним 2 суперників.

Хлопці їхали у зону ООС

Інцидент трапився на площі Двірцевій. На місце події викликали медиків.

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Одного з поранених відвезли у лікарню. Відомо, що він втратив багато крові, однак був при тямі.

За попередніми даними, хлопці їхали у зону проведення Операції Об'єднаних сил.

На відео з місця події видно, що нападника скрутили правоохоронці – він лежить на землі.

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