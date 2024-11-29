У центрі Львова встановлять головну ялинку міста: стало відомо, коли її засвітять

Головну ялинку міста у Львові цьогоріч засвітять напередодні Дня святого Миколая – 5 грудня. Відомо, що 16-метрове дерево Львову подарують небайдужі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду. Зазначається, що на міську ялинку з бюджету не виділяють жодних коштів.

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Що відомо про головну ялинку Львова

У понеділок, 2 грудня, працівники "Зеленого Львова" зріжуть дерево і перевезуть до міста. Далі дерево прикрасять ілюмінацією і напередодні Дня святого Миколая ялинку засвітять.

Традиційно, центральну міську ялинку плануємо засвічувати 5 грудня о 18:00. З нами буде муніципальний хор "Гомін", будемо разом колядувати. Саме відкриття буде камерним,

– розповів керівник управління культури Львова Олексій Тарабан.

Зазначається, що ялинка буде прикрашена тільки ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році, а на верхівку одягнуть протитанковий "їжак", який два роки тому виготовили працівники "Львівелектротранс".

У Львівській міській раді розповіли, що цьогоріч ялинку дарує сім'я Ярослава та Ганни Підвірних із села Бірки Яворівського району.

За словами подружжя, близько 20 років тому Ганна випадково знайшла поламаний саджанець на дорозі. Згодом вони разом з чоловіком та онуком вирішили посадити деревце у дворі. Перші роки ялинка була маленька і погано росла, але завдяки догляду це змінилось. Поступово дерево стало надто високим і почало створювати незручності у господарстві. Сім'я довго думала просто зрізати ялинку, але врешті-решт прийняла рішення подарувати дерево Львову на різдвяні свята.