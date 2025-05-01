Несподіваний перехожий: у Львові помітили пелікана, який прогулювався вулицею

На вулиці Богдана Хмельницького у Львові місцеві жителі помітили незвичного пішохода – пелікана, який прогулювався дорогою. Відомо, що птах втік з притулку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про пелікана, який прогулювався Львовом

Увечері 21 травня на вулиці Богдана Хмельницького у Львові перехожі помітили пелікана, який вільно розгулював містом.

Очевидці зняли відео, як екзотичний птах неквапливо рухається вулицею. Також на одному з кадрів видно, як під час спроби злетіти пелікан врізався в автобус. На щастя, на місці події з’явилися небайдужі чоловіки, які забрали.

У Львові пелікан прогулювався вулицею: дивіться відео

Згодом з’ясувалося, що птах утік із Домівки врятованих тварин – львівського притулку для тварин.

До слова, днем раніше, 20 травня, на Дніпропетровщині помітили жінку, яка вигулювала козу в центрі Павлограда. Очевидці та представники ЗМІ зауважили, що спокійна й слухняна поведінка тварини свідчить про те, що такі прогулянки для – не рідкість.