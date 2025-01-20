У Львові повідомили про невідому речовину на вулицях міста
- У Львові на вулицях виявили невідому речовину, яка може нести небезпеку для тварин.
Упродовж вихідних жителі Львова помічали на вулицях міста дивну речовину. Місцева влада закликала львів'ян слідкувати за домашніми тваринами.
Так, 18 – 19 січня було кілька випадків, коли на вулицях у різних районах Львова містяни виявляли невідому розсипану речовину. Ймовірно, вона може нести небезпеку для тварин. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає 24 Канал.
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Підозріла речовина у Львові
За словами Андрія Москаленка, районні адміністрації міста оперативно прибрали виявлену речовину на усіх ділянках. Тим часом заяви про можливі правопорушення передано до поліції для перевірки.
Львів'яни помітили дивну речовину у різних районах міста / Фото Львівська міська рада
Важливо! Якщо ви помітили таку речовину, не чіпайте її і тримайте домашніх тварин на відстані. Телефонуйте або пишіть на Гарячу лінію міста – 1580.
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