У Львові повідомили про невідому речовину на вулицях міста

Упродовж вихідних жителі Львова помічали на вулицях міста дивну речовину. Місцева влада закликала львів'ян слідкувати за домашніми тваринами.

Так, 18 – 19 січня було кілька випадків, коли на вулицях у різних районах Львова містяни виявляли невідому розсипану речовину. Ймовірно, вона може нести небезпеку для тварин. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає 24 Канал.

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Підозріла речовина у Львові

За словами Андрія Москаленка, районні адміністрації міста оперативно прибрали виявлену речовину на усіх ділянках. Тим часом заяви про можливі правопорушення передано до поліції для перевірки.

Львів'яни помітили дивну речовину у різних районах міста / Фото Львівська міська рада

Важливо! Якщо ви помітили таку речовину, не чіпайте її і тримайте домашніх тварин на відстані. Телефонуйте або пишіть на Гарячу лінію міста – 1580.

До слова, у Львові за тиждень госпіталізували трьох дітей із глибокими опіками обличчя. Підлітки 10, 11 і 15 років намагалися самостійно зробити "петарду" за відеоінструкцією у TikTok.

У поліції повідомили про небезпечний челендж, який набуває популярності серед школярів.