Порадували бабусю: у Львові жінка народила сьому дитину – та стала 105 онуком у сім'ї
Джерело:Львівський перинатальний центр
У Львівському перинатальному центрі 19 березня мешканка міста народила 7 дитину у родині. Сама мати походить з багатодітної родини, тому новонароджений малюк став вже 105 онуком у бабусі.
У лікарні поділилися кадрами немовляти з його рідними братиками та сестричками. Родина приїхала провідати матір до перинатального центру.
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Маленьке чудо
У перинатальному центрі розповіли, що 19 березня лікарі приймали пологи у багатодітної матері. На світ з'явилася вже 7 дитина у її родині – маленький Павло. Однак цікавішим виявився інший факт – новонароджений малюк виявився вже 105 онуком у бабусі.
Породілля разом з малюком та лікаркою / Львівський перинатальний центр
Мати дитини проживає у Львова, однак родом з Рівненської області. Жінка народилася у багатодітній сім'ї – вона десята дитина з тринадцяти. Саме тому мати породіллі, якій виповнилося 87 років, й має так багато внуків.
Пологи у жінки були природні, дитина народилася на 40 тижні вагітності з масою тіла 3460 грамів і зростом 55 сантиметрів,
– відмітили у перинатальному центрі.
Зустрічати з пологового новонародженого члена сім'ї з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей. Маленький Павло має три братики й три сестрички.
Маленький Павло з всією родиною / Львівський перинатальний центр
Повернення дітей в Україну
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