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      "Лягай, Бандеро": яке покарання загрожує поліцейському, що бив лежачого активіста

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      Поліцейському, який бив лежачого активіста, оголосили про підозру
      Поліцейському, який бив лежачого активіста, оголосили про підозру / Фото з відкритих джерел

      Державне бюро розслідувань повідомило про підозру поліцейському Подільського райвідділку Києва, який під час затримання вдарив лежачого активіста.

      Перша заступниця Директора ДБР Ольга Варченко зазначила, що силовика підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

      Читайте також: "Там різні звуки": у МВС вже не впевнені, що поліцейський кричав активістові "Лягай, Бандеро"

      Під час побиття активіста правоохоронець був у цивільному одязі.

      Працівник поліції, ображаючи особисту гідність одного з активістів, умисно вчинив дії, які явно виходять за межі його повноважень та супроводжувалися насильством,
      – наголосили у відомстві.

      Наразі йому мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Поліцейському загрожує ув'язнення від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років.

      Побиття активістів поліцейськими: відео

      Що відомо про побиття активіста поліцейським? 9 лютого у Києві біля Подільського райвідділу поліції виникли сутички між активістами, що вимагають справедливого розслідування справи щодо вбивства Катерини Гандзюк, та правоохоронцями. Протестувальники прийшли під райвідділ, аби заступитися за своїх побратимів, яких затримали раніше, а потім все ж відпустили. Окрім того, вони вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу та навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Під час сутички один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, Бандеро!"

      Як керівництво поліції відреагувало на скандальний інцидент? Керівник поліції Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця, який вигукнув "Лягай, Бандеро" під час затримання активістів. Він наголосив, що така поведінка правоохоронця є неприпустимою та обіцяв покарати його.

      Голова Національної поліції України Сергій Князєв також вибачився за вчинок правоохоронця. "Я – теж бандерівець", – зазначив він.

      За що поліція затримала активістів? 9 лютого правоохоронці затримали десяток активістів поблизу Контрактової площі, де відбувалася зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Протестувальники розповіли, що мали з собою плакати із закресленими прізвищами колишнього представника "Батьківщини" Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до смерті Катерини Гандзюк, і з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?"

      Правоохоронці, зі свого боку, переконують, що ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції та у них не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли на акцію щодо Гандзюк. Також у поліції кажуть, що вони затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям". За їхніми словами, у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

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      Теги: Новини України Поліція Затримання учасників акції щодо Гандзюк Сутички Протести Новини Києва Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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