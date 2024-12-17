"Лягають пачками": офіцер НГУ розповів, яку тактику штурмів використовують окупанти

В зоні відповідальності бригади "Рубіж" залишається ситуація дуже напруженою, адже ворог застосовує тактику масованих штурмів і намагається вклинитися в українську лінію оборони.

Офіцер 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу розповів, що ворог не збавляє темпи наступальних дій, попри погіршення погодних умов і значні людські втрати. За його словами, за день ворог може втратити цілий взвод, однак тактику не змінює.

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Ресурсу у ворога вистачає, зокрема техніки та людей.

Ми в екрани спостерігаємо, як противник "лягає пачками", але тактика противника незмінна. Зараз він повністю свій ресурс застосовує для того, щоб досягти якогось успіху, проте в зоні відповідальності бригади "Рубіж" такого успіху йому поки не вдалося досягти,

– зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.



Черняк додає, що противник зазвичай застосовує КАБи та некеровані авіаційні ракети.

Яке озброєння використовує ворог

Керовані авіаційні бомби Росія проти його бригади не використовувала, хоча на інших ділянках боїв вони застосовуються доволі активно. Ситуація кожної бригади є доволі унікальною, закономірності неможливо відстежити.

"На місцевості лінії оборони, де стоїть бригада "Рубіж", ворог в основному застосовує піхоту. Він відмовився від застосування бронетехніки. Проте, якщо ми говоримо про зону відповідальності наших суміжних підрозділів, які стоять праворуч і ліворуч, то там противник використовує бронетехніку", – додав Черняк.

Є ділянки, де противник активно застосовує ракетне озброєння та авіацію, а також РСЗВ, дистанційне мінування, артилерію та міномети. Якоїсь закономірності у цьому немає.