Ляшко не виключає введення нового локдауну восени

Новий локдаун в Україні таки можуть запровадити восени. МОЗ не виключає цього, однак роблять все, аби уникнути такого сценарію.

Є можливість не допустити нового локдауну. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Як уникнути локдауну

За словами Ляшка, цьому посприяє не тільки дотримання протиепідемічних норм. Він акцентує на зверненні до своїх старших родичів – батьків, дідусів, бабусь – аби вони пішли і пріоритетно зробили щеплення проти коронавірусу.

Якщо українці, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то зростання нових випадків для системи охорони здоров'я буде некритичним.

Зважатимуть на економіку

Міністр наголосив, що найперше хочуть захистити вразливі групи населення. У такому разі влада буде оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку.

Власне, коли пріоритетні групи населення будуть захищені, влада зможе дивитись у бік економіки, аби та працювала.

Третя хвиля коронавірусу

Напередодні у ВООЗ заявили, що світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу. Четвертий тиждень поспіль реєструють збільшення кількості інфікованих і померлих від COVID-19. Причиною цього називають штам Дельта.