Чи можливий в Україні повторний локдаун: відповідь МОЗ

У МОЗ вважають, що в Україні навряд можливий новий локдаун – схожий на той, який був навесні 2020 року. Проте у міністерстві повідомили, що нову хвилю COVID-19 можна чекати вже у період з січня по березень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю. Він наголосив, що під час пандемії не можна виключати нічого, проте Україна навряд "закриється" знову.

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Наразі про жорсткий карантин не мовиться

Я б не говорив, що можливий жорсткий карантин, як у 2020 році. Сьогодні є вакцини, і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість,

– пояснив Ляшко.

Єдиним виходом, аби уникнути високої смертності від коронавірусу, міністр називає вакцинацію. Ляшко наголосив: справді, вакциновані хворіють теж, проте ускладнення у них трапляються значно рідше.

Коронавірус руйнує усі прогнози, – міністр

Глава МОЗ зауважив, що з коронавірусом важко щось прогнозувати. Так теперішню хвилю очікували лише в листопаді, а стрибок захворюваності розпочався у жовтні.

Нову хвилю можна очікувати на кінець січня-лютий-березень. Якщо ніякі інші мутації не призведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності,

– сказав Ляшко.

Вже на цьому тижні у МОЗ проаналізують, наскільки важкою може бути нова хвиля недуги. Проте у відомстві сподіваються, що високої смертності можна буде уникнути завдяки вакцинації.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні: