Чи можливий в Україні повторний локдаун: відповідь МОЗ
Джерело:BBC
У МОЗ вважають, що в Україні навряд можливий новий локдаун – схожий на той, який був навесні 2020 року. Проте у міністерстві повідомили, що нову хвилю COVID-19 можна чекати вже у період з січня по березень.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю. Він наголосив, що під час пандемії не можна виключати нічого, проте Україна навряд "закриється" знову.
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Наразі про жорсткий карантин не мовиться
Я б не говорив, що можливий жорсткий карантин, як у 2020 році. Сьогодні є вакцини, і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість,
– пояснив Ляшко.
Єдиним виходом, аби уникнути високої смертності від коронавірусу, міністр називає вакцинацію. Ляшко наголосив: справді, вакциновані хворіють теж, проте ускладнення у них трапляються значно рідше.
Коронавірус руйнує усі прогнози, – міністр
Глава МОЗ зауважив, що з коронавірусом важко щось прогнозувати. Так теперішню хвилю очікували лише в листопаді, а стрибок захворюваності розпочався у жовтні.
Нову хвилю можна очікувати на кінець січня-лютий-березень. Якщо ніякі інші мутації не призведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності,
– сказав Ляшко.
Вже на цьому тижні у МОЗ проаналізують, наскільки важкою може бути нова хвиля недуги. Проте у відомстві сподіваються, що високої смертності можна буде уникнути завдяки вакцинації.
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Яка ситуація з коронавірусом в Україні:
- За 29 листопада в Україні виявили коронавірус у 10 554 осіб.
- Це майже удвічі більше, ніж напередодні.
- 561 хворий помер.
- Загалом в Україні COVID-19 діагностували у 3 483 381 людини, летальних випадків – 85 975. Одужали понад 2 мільйони 946 тисяч хворих.