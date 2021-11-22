"Ляжу під машину, але не дам зрізати": у Білій Церкві з'явився рятівний екододаток

Біла Церква – древнє місто на Київщині, відоме на всю Україну своїм парком "Олександрія". Саме там придумали зробити парк із цілого міста, долучивши до ідеї сучасні смарттехнології.

Біла Церква створила унікальний застосунок, щоб допомогти місту жити в гармонії з природою. Також у місті для цього, як не дивно, рахують дерева.

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Мітка про дерева на інтерактивній мапі

Головна спеціалістка відділу екології міськради Марія Моцна розповіла, що спочатку варто заміряти і з'ясувати висоту дерева.

У берези хороші умови для зростання, але вона засохла. У нас сохнуть берези, тому що знизився рівень ґрунтових вод. Їм не вистачає вологи,

– пояснила вона.

Пані Марія обстежує дерева одного з парків Білої Церкви. Дані про стан кожного заносить у спеціальну програму.



Екоспеціалісти міськради часто перевіряють дереви / Скриншот 24 каналу

Всохла берізка може зламатись від вітру, а це небезпечно. Після обстеження екоспеціалістка залишає мітку для комунальників. Вони зріжуть дерево. Позначене дерево з'являється на інтерактивній карті.

Мешканці нарікали на проблему дерев

Smart Green БЦ – інформаційний застосунок, який дозволяє контролювати зелені насадження міста. У ньому є 3 кольорових точки. Червоні точки – це сухі дерева. Жовті – ті, що потребють обрізки. Із зеленими все гаразд.

Пані Марія згадує, що дуже часто бувало, що одні мешканці приходять і просто плачуть, що, наприклад, висадили дерево дуже близько до будинку. Під час вітру воно розбило людям вікна або балкони.

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"Інші виходять і кажуть: "Не дам. Ляжу під машину – зрізати не дам, це мій покійний чоловік посадив!" З людьми дуже важко знайти спільну мову", – зазначила вона.

Для чого створили застосунок? Мобільний екозастосунок Smart Green створили для того, щоб громада мала єдині правила для зелених насаджень. Білоцерківська громада – це 17 населених пунктів у Білоцерківському районі на Київщині. Її населення – 223 тисячі людей, а площа – майже 400 квадратних кілометрів. Саме тому є багато об'єктів для озеленення.

"Це дає змогу розуміти, де потрібне озеленення. Якщо багато старих хворих дерев, то на їхнє місце потрібно висаджувати молоді і нові", – наголосила екоспеціалістка.

Екододаток виправить хибні планування у місті

Грамотно висадити молоді дерева в місті, виявляється, теж не так просто. Є дуже багато нюансів, як правильно їх садити. Треба передбачати, а де ж будуть комунікації.

Варто садити так, щоб вони не руйнували ні асфальтове покриття, ні покриття пішохідних доріг. Для цього і створена система управління зеленими насадженнями.

Зелені насадження в місті, як і будь-що так само потрібно проєктувати і прогнозувати роботу з ними. Труби, кабелі, різні мережі – це потрібно знати. Відповідно треба, щоб росли зелені насадження. Проте треба чітко знати для себе, де і які садити. Геннадій Дикий Мер Білої Церкви

Місцева влада сподівається, що Smart Green допоможе виправити помилки міського планування попередніх років. Міський голова зазначив, що коли Біла Церква розросталося неймовірними темпами, то за 20 років населення міста збільшилося втричі. Збудовали цілі мікрорайони.

Тоді багато дерев садили, зокрема тополь. Проте тополя в місті 30 – 35 років. Вона вже нежиттєздатна. Ці дерева потрібно видаляти,

– запевнив Дикий.

Smart Green покращує Білу Церкву

З квітня 2020 року концепція озеленення Білої Церкви здійснюється на базі порталу Smart Green, адже він показує, які райони міста найбільше потребують нових клумб чи скверів.

Після інвентаризації в одному з житлових районів міста виявили, що цілий ряд старих високих тополь уздовж всього будинку – аварійні. Їх зрізали. Проте одночасно із цим розпочали реконструкцію й озеленення всієї ділянки.

Зараз тут активно тривають роботи. Уже помітно, що замість старих дерев ростуть нові.



Застосунок контролює насадження у місті / Скриншот 24 каналу

"Я не алергик, але знаю люди часто сварились через тополі. Тополі всі були з пухом. Суцільні тополі!" – бідкались містяни. Інші ж перехожі помічають, що місто зеленішає.

Душа радіє, як ідеш Білою Церквою. Скрізь гарно. У центрі дуже гарно зробили. Дуже красиво. Місто красивішає. Дуже задоволений, що зробили місце, де можна гуляти з дитячим візочком,

– кажуть білоцерківці.

До екогромадськості долучились студенти

Корисним інструментом Smart Green виявився і для Білоцерківського аграрного університету. Дерева міряють студенти. Перше, що записують – це вид. Мовиться про бінарну назву, яка складається з родової назви. Наприклад, клен. Вид – клен цукристий.

Як встановити ціну цього дерева? Яка його цінність? Воно дає нам кисень і поглинає вуглекислий газ. Дерево декоративне. Купіть його в мене. На базарі, як кажуть, не продаси. Проте щоб його виростити, треба понести певні витрати. Сергій Роговський Доцент аграрного університету у Білій Церкві

Для студентів і студенток наповнення інтерактивної карти – корисна практика. Пан Сергій вчить їх визначати і описувати дерева. Каже, що давно співпрацює з містом. Проводив уже не одну інвентаризацію бульварів і інших об'єктів.

У 2021 році з'явилася комп'ютерна програма, яка дає можливість дані мати в інтерактивному вигляді. Вони доступні не лише для фахівців, а й для широкого загалу,

– додав він.

На кожне дерево чіпляють спеціальний штрихкод. Підійшовши до нього, людина наводить телефон і в неї висвітлюються дані рослини:

санітарний стан;

назва;

вид.



Студенти разом із викладачем вивчають екологію / Скриншот 24 каналу

Це навіть у пізнавальному плані дуже цікаво. Черга штрихкоду дійшла і до куща з особливою історією.

"Це барбарис оттавський. Його посадили 14 років тому на пам'ять про те, що студенти приступили до навчання за спеціальністю садово-паркового господарства", – згадав доцент аграрного університету.

Таке чіпування для міста – безцінний інструмент захисту своїх зелених насаджень.

Поки немає інвентарного номера, балансу і вартості у суді будь-хто оскаржить. Скаже: "Покажіть мені документ, що це дерево тут було. Його тут не було. Коли буде документ, що воно було, мало інвентарний номер та певну цінність (і ця цінність виражена в гривнях), то це буде вже інше питання. Сергій Роговський Доцент аграрного університету у Білій Церкві

Додатком зацікавились в інших куточках України

Створення порталу відкритих даних і мобільного застосунку обійшлося місту в кількасот тисяч гривень. При грамотному застосуванні ці інвестиції окуплять себе із лишком.

Пан Сергій розповів, що у центрі Варшави будували банк. Для того, щоб його побудувати, треба було знести 2 дуби – сторічних дуби.

Вартість дубів оцінили у 2 мільйони євро. Фірма заплатила 2 мільйони євро відшкодування місту за знесення дубів,

– акцентував Роговський.

Білоцерківською інновацією неабияк цікавляться – розробку купують інші обласні центри в Україні. Вона допомагає стратегічному плануванню розвитку міст.

Коли проаналізували всю наявну інформацію, ми зрозуміли куди нашому місту стратегічно розвиватися в напрямку озеленення. Де нам потрібно щось додати, прибрати й відновити. Ця практика переросла у більш глобальний проєкт під назвою "Місто-парк". Ми хочемо поєднати всі маленькі-маленькі сквери зеленими коридорами, щоб людина могла з однієї частини міста пішки дістатися в іншу. Альона Колотницька Директорка департаменту екології та благоустрою

Застосунок – призер конкурсів

Біла Церква за інструмент Smart Green перемогла 2020 року у конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування".

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Колотницька наголосила, що практика несе користь для органів місцевого самоврядування, контролю і для управління зеленими насадженнями, а також допомагає мешканцям, які контролюють саме виконання роботи органами місцевого самоврядування.

Ну і для активістів, які можуть також моніторити, дивитися і якусь інформацію звідти запозичувати,

– додала вона.

Розумне екорозроблення надає місту достовірну та актуальну інформацію про стан зелених насаджень. Містянам – доступ до відкритих даних і можливість впливати на розвиток своєї громади. Це підтримують і чиновники, і містяни: