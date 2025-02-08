Нічого невідомо вже 8 місяців: мешканка Криму Лєра Джемілова зникла після арешту ФСБ

Понад 8 місяців у невстановленому місці мешканку Джанкойського району 28-річну Лєру Джемілову. Жінка зникла після того, як її викрали співробітники ФСБ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Трибунал. Кримський епізод". Представники правозахисної ініціативи Irade отримали цю інформацію від матері зниклої кримчанки – Ленори Джемілової.

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ФСБ викрала мешканку Криму

Мама викраденої Лєри Джемілової повідомила, що у травні 2024 року її доньку доставили до суду та винесли рішення про адміністративний арешт на 15 діб за нібито відмову від проходження огляду на наркотики. Згодом співробітники ФСБ повідомили сім'ї, що доньку не слід чекати, оскільки після адміністративного арешту Джемілову відвезуть до ФСБ.

Ясна річ, близьким не пояснили, що стало підставою для такого рішення. Де нині перебуває Лєра Джемілова – невідомо. Також невідомим залишається правовий статус.

Мама Лєри Джемілової звернулася до управління ФСБ, щоб дізнатися про місцеперебування доньки. У відповідь на свій запит жінка отримала повідомлення про те, що проти Джемілової Л.Д. "кримінальні справи не порушувалися та не розслідувалися".

Прокуратура не знайшла підстав для прокурорського реагування, пояснивши, що докладну відповідь на скаргу про викрадення неможлива через неприпустимість розголошення державної таємниці,

– цитують правозахисники відповідь спецслужби.

Варто наголосити, що співробітники ФСБ не вперше викрадають кримчан. Так, на початку 2024 року після обшуку у будинку зник Ісмаїл Шемшедінов. До цього представники російської спецслужби викрали Фархада Солієва та його колегу Сервера Алієва. Крім них правозахисники мають у своєму розпорядженні дані ще щонайменше 5 кримчан, які безслідно зникли після обшуків або затримань, які проводили співробітники ФСБ.

Також відомо, що влітку минулого року в Ялті було викрадено Людмилу Колесникову, яка пізніше повідомила, що її кілька місяців тримали без звинувачень та можливості повідомити близьких у СІЗО-2 Сімферополя.

"Причетність силовиків до затримань, утримання викрадених тривалий час у режимі інкомунікадо, приховування інформації про їхнє місцезнаходження та правовий статус, відмова допустити адвоката є ознаками насильницького зникнення. Ситуація з викраденням Лери Джемілової має ознаки таких воєнних злочинів, як "навмисні напади на окремих цивільних осіб" та "незаконне позбавлення волі"", – наголосили правозахисники.