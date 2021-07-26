Любченка звинуватили у причетності до скрутки податку на 30 мільярдів гривень, – ЗМІ

Олексій Любченко може бути причетний до так званих скруток податку на додану вартість. Також підозрюють його причетність до інших зловживань у податковій сфері. Загалом – на близько 30 мільярдів гривень.

Таку інформацію оприлюднило видання "Апостроф", посилаючись на офіційний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Комісія займалась розслідуванням після гучних заяв про скрутки ексміністра фінансів Ігоря Уманського.

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Любченко може бути причетним до скруток

Схема полягає у тому, щоб:

поєднати в системі податковий кредит, сформований в результаті ввезення або виготовлення товарів на тіньовому ринку, які потім продаються за готівку без сплати податків, а також податкове зобов'язання;

останнє виникає у платників легального сектора економіки, коли їм потрібно легалізувати товари, виготовлені в тіньовому секторі.

Любченко, очоливши ДПС, одразу погодився з Уманським. Однак, згідно зі звітом ТСК, під час його діяльності скрутки зросли:

у травні – грудні 2020 року об'єм скруток склав 19,6 мільярда;

за той же період 2019 року – тобто до пандемії – склали 17 мільярдів гривень.

Видання аналізує, "якщо слідувати гіпотезі, що скрутки продовжують працювати з інтенсивністю приблизно у 2,5 мільярди гривень втрат для бюджету щомісяця, то за 2021 рік, поки Любченко очолював ДПС, як можна припустити, фіскали недорахувалися ще як мінімум 12,5 мільярда гривень".

Комісія також виявила порушення:

схемного відшкодування ПДВ за 2020 рік – на 1,2 мільярда гривень;

схем з неповерненням валютної виручки нерезидентами – на 1,4 мільярда гривень;

ухилення від сплати акцизного податку приблизно на 7 – 8 мільярди гривень на рік.

Видання підсумовує, що це орієнтовно ще 10 мільярдів гривень щорічних "дірок".

Також знайшли зростаючу кількість скарг бізнесу на тиск з боку ДПС під час перевірок. Попри те, що уряд заборонив фіскалам в період карантину проводити виїзні перевірки.

Що цьому передувало