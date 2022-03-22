Любов непереможна, як і Україна: у блокадному Маріуполі в бомбосховищі зіграли весілля

В оточеному російськими окупантами Маріуполі зіграли весілля. Його відсвяткували в бомбосховищі.

Командир спецпідрозділу КОРД у відставці, ветеран Національної поліції, а нині – доброволець тероборони Маріуполя попросив свою кохану Марину вийти за нього заміж. І вона сказала "так".

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Весілля відбулося в укритті, а шлюб було зареєстровано за згодою заступника начальника поліції Донецької області Артема Киська, владою, наданою йому під час воєнного стану.

"Як кохання перемогло війну, так Україна переможе російських окупантів", – відзначили у поліції.

Дивіться відео про весілля в укритті Маріуполя