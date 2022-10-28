В її погляді – уся рішучість нашої землі: чутливі фото першої в Україні командирки артпідрозділу

У мережі показали нові чутливі фото артилеристки Любові Плаксюк. Вона перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ Збройних Сил України.

Любов Плаксюк, артилеристка за покликанням, яка з перших днів відстоює нашу свободу. Нові світлини жінки оприлюднив фотокореспондент Костянтин Ліберов.

Важливо Хочу бути в полі, коли скажуть, що цей постріл останній і ми перемогли: інтерв'ю з артилеристкою

Любов Плаксюк – вчителька-артилеристка

До 2016 року Плаксюк працювала вчителькою історії. Вона змінила викладацьку роботу на службу в Збройних Силах України у 2016 році. Військова кар'єра захисниці розвивалась поступово: від радіотелефоністки вона стала командирки відділення управління.

Коли ми зустрілись, вона показала нам цілу підбірку фотографій світанків та заходів, зроблених нею на телефон. Нас це справді зворушило, адже навіть на фронті, в окопах, вона продовжує помічати красу навколо себе,

– зазначив Ліберов.

Фотокореспондент розповів, що Плаксюк не любить зустрічатися з журналістами, і те, що вона погодилась та приділила час – велика честь.

"Подивіться в її очі. Жінка, мати, воїн. В її погляді – уся рішучість нашої землі", – наголосив Ліберов.

Нові фото Любові Плаксюк / фото Костянтин Ліберов

Плаксюк стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ. Ранок 24 лютого жінка зустріла в районі проведення операції Об'єднаних сил на посаді командира батареї самохідного артдивізіону.

Наразі Плаксюк продовжує вивчати різні види артилерійського озброєння, працює над підвищенням результативності стрільби. Вона також прокладає маршрути для маршів у десятки кілометрів, розробляє цікаві завдання для розрахунків, проводить тренування особового складу як командир батареї.