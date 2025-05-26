Поховали на подвір'ї: на Харківщині росіяни вбили жінку, яка пережила окупацію

Упродовж тижня в Харківській області 35 людей зазнали поранень через російські обстріли. Як стало відомо, також збільшилась кількість жертв під час обстрілу Дергачівщини 22 травня, відомо, що загиблих тепер 9.

Росіяни здійснили скид з дрона по території села Токарівка. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, ворог забрав життя освітянки з великим досвідом – пані Любові Шворак.

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Залишилась в окупації, щоб допомагати людям

Вся Дергачівщина знала пані Любу, адже вона понад 30 років працювала у школі, виховала не одне покоління дітей. Також вона працювала помічницею старости Токарівського округу. Їй було 58 років

Любов Шворак пережила окупацію, лишалася у своєму селі, щоб допомагати місцевим, на неї всі покладалися, цінували та довіряли. Варто зауважити, що Токарівка – це невелике прикордонне село, яке фактично межує з Росією. Скиди з дронів, на жаль, стали для місцевих постійною проблемою.

Не можу не наголосити, що росіяни бачать по кому вони б'ють. Я впевнена, що в цій ситуації вони також розуміли, що це жінка, цивільна людина, тому атака була навмисною,

– наголосила Анна Черненко.

Керівник Дергачівської адміністрації підтвердив втрату та поділився архівним відео, на якому пані Любов читала свої вірші. Він наголосив, що це велика втрата для Токарівського округу, бо загинула дуже активна та добра людина.

"Ще більшого болю додає те, що заїхати в Токарівку й інші прикордонні села практично неможливо через обстріли. Було кілька спроб евакуювати тіло пані Любові, але зробити це не вдалося, тому її поховали на подвір'ї приватного сектору", – додала Анна Черненко.

На жаль, такі трагедії з похованням є не тільки на окупованих територіях, але й на прикордонні, бо через постійну загрозу з неба їх неможливо організувати. Всі розуміють підступну тактику ворога, який звик завдавати повторних ударів тоді, коли на місце приїжджають медики чи рятувальники.

Залишається сподіватися, що безпекова ситуація все-таки дозволить згодом забрати тіло та гідно попрощатися з пані Любов'ю, яку всі знали як надзвичайно хорошу та світлу людину.