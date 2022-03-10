У людей бойовий настрій, – мер Ірпеня поспілкувався з місцевими

Ситуація в Ірпені залишається важкою. Однак місцеві жителі, попри агресію окупантів, мають бойовий настрій.

З людьми поспілкувався мер міста Олександр Маркушин. Міський голова розповів, що він, як і місцеві, має оптимізм.

Зверніть увагу Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка: адреси для евакуації на Київщині від ОВА

Маркушин подякував кожному, хто вірить в українських захисників, в рідне місто та вільну Україну.

За нами перемога,

– підсумував Маркушин.

Мер Ірпеня поспілкувався з місцевими: дивіться відео

Ми ніколи не здамо наше місто, – мер Ірпеня

"Вже 15 днів наше місто тримає героїчно оборону. Ірпінь – Місто-Герой. В нас прекрасне місто. Ми його не здамо ніколи. Ми проженемо нечисть з України", – сказав мер.

Він наголосив, що треба всім об'єднатися, бути однією командою. Тоді перемога буде обов'язково за Україною.

Ірпінь продовжує героїчно тримати оборону: дивіться відеозвернення мера



Нагадаємо, що окупанти 10 березня намагалися форсувати річку Ірпінь, однак їм нічого не вдалось. З міста активно відбувається евакуація.

Важливо – Звернення Володимира Зеленського за ранок 10 березня: дивіться відео



Повний текст публікації:

Мав честь і радість сьогодні поспілкуватися з ірпінцями. У більшості настрій бойовий та оптимістичний, як і у мене. Дякую кожному, хто вірить у наших захисників, у рідне місто і у вільну незалежну соборну Україну! За нами перемога!

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!