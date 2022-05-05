Людей ховали в простирадлах, – мешканка Руської Лозової поділилася спогадами про окупацію

Нещодавно Збройні Сили України звільнили від окупації селище Руська Лозова на Харківщині. Місцеві розповіли, як вони майже 2 місяці жили в окупації. Зокрема, кажуть, що вбитих людей возили на конях, щоб поховати в простиралдах чи саморобних трунах.

Про це розповіла 24 каналу евакуйована мешканка селища Руська Лозова Маргарита Тейтельбаум.

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Жінка вирішила виїхати одразу, як тільки звільнили село, бо обстріли в районі не припинилися. Вона каже, що з села вціліла третина будинків, тож постраждала поки житиме в метро, бо їй немає куди йти.

В окупації місто тримали кадирівці і мобілізовані

За її словами, в селі Руська Лозова було кілька ротацій, були і мобілізовані з псевдореспублік, і кадирівці.

Маргарита розповідає, що перша ротація російських військових заселялася в будинки, з яких люди виїхали, наступні – виганяли людей та забирали молодих хлопців.

Людей ховали в простирадлах або саморобних трунах

Мешканка каже, що загиблих ховали в саморобних трунах або просто замотували в простирадла.

У кого була можливість збити якусь труну, то збивали труну. Не було можливості – завертали у простирадло чи плівку, відвозили на конях та ховали людей. Чоловік цей не брав жодної копійки,

– розповідає Маргарита Тейтельбаум

Вона додає, що людей з села не випускали. Казали, що там поля заміновані. Був випадок, що на мінах підірвалися три людини, які намагалися пройти до лісу. Також окупанти просто відкривали вогонь по місцевих.

Знали, що Харків – це Україна

Магазини в селищі не працювали з 24 лютого. Світло зникло десь 28 лютого. “Телефони намагалися зарядити, у когось була підстанція, у когось генератор якийсь. Місцеві жителі були дружніми, нас біда згуртувала”, – каже вона.

Ми знали, що Харків – це Україна, бо ніби далі, ніж Руська Лозова вони (окупанти – 24 канал) не пішли. У цьому ми були певні,

– наголошує пані Маргарита.

Жінка додала, що іноді окупанти проводили обшуки. Але це не у всіх, вибірково. Було таке, що вилучали майно, навіть якщо люди живуть.

Окупація Руської Лозової: коротко

29 квітня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від окупантів селище Руська Лозова на Харківщині. Звідти вже евакуювали понад 600 людей. Відомо, що впродовж двох місяців вони перебували на окупованій території без енергоресурсів та меддопомоги.

За словами журналіста Дениса Казанського, Руська Лозова – це стратегічно важливий населений пункт . Адже через нього пролягає автомобільна траса Харків – Бєлгород. Крім того, саме з цього села російські військові стріляли по житлових районах Харкова.

. Адже через нього пролягає автомобільна траса Харків – Бєлгород. Крім того, саме з цього села російські військові стріляли по житлових районах Харкова. Після звільнення села опублікували фото руйнувань, яких завдала путінська армія. У селищі окупанти потрощили магазини, храм, житлові будинки та дороги. Прокуратура розпитує мешканців Руської Лозової, щоб притягнути росіян до відповідальності.

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