Людей з окупованого Донбасу кинули на війну як "м'ясо", – журналіст Асєєв

Росія провела незаконну мобілізацію на окупованій частині Донеччини та Луганщини. Мешканців Донбасу відправляють на війну до України як "гарматне м'ясо".

Про це розповів журналіст Станіслав Асєєв, який був полоненим у бойовиків. За його словами, ситуація – критична.

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"Тим часом ситуація в окупації на Донбасі є просто критичною. Людей кидають на фронт як м'ясо", – наголосив Асєєв.

Як відбувалась примусова мобілізація

Журналіст, який родом із тимчасово окупованого Донецька, розповів, що йому надсилають чимало історій про "мобілізованих" чоловіків.

"Першими пішли хлопці з машинобудівного заводу. Їхні речі так і залишилися в камерах зберігання на заводі. Офіційно повернули 32 особи у мішках для тіл", – зацитував він одне з повідомлень.

В іншій ж історії мовиться про те, як почали "мобілізовувати" ще 24 лютого, у день масштабного вторгнення Росії в Україну.

Їх тримали у Горлівці, у якомусь гуртожитку, без опалення, на залізних сітках, годували один раз на день,

– кажуть очевидці.

Загалом ж, як повідомили Асєєву, якщо хтось відмовляється "мобілізуватися", то їм загрожує, у кращому разі, в'язниця на 15 років та 250 000 рублів штрафу. "Можуть зайти до будинку, шукати чоловіків та забирати навіть у тому, в чому одягнений", – пояснюють жителі.



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