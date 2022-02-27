У людей немає можливості евакуюватися, – мер Нової Каховки про ситуацію в окупованому місті

Російські окупанти повністю захопили місто Нова Каховка, що на Херсонщині. Мер міста Володимир Коваленко каже, що люди не мають можливості евакуюватися з окупованого міста.

За його словами, російські війська захопили міськвиконком та зняли всі українські прапори з будівель.

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Мер нової Каховки підтвердив, що у людей немає можливості евакуюватися та виїхати з міста.

Я постійно виходжу на вулиці та в бомбосховища та розмовляю з людьми, прошу їх не провокувати ворога,

– додав він.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти в Новій Каховці розстріляли в автомобілі цілу сім'ю. Все через те, що транспорт не зупинився на вимогу бойовиків.

"Автомобіль переїздив через Каховську ГЕС. Вони (сім'я – 24 канал) не зупинилися на вимогу і автомобіль повністю розстріляли", – сказав він.

Що ж стосується самих військових, то їх у Новій Каховці немає. Усі вони на Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі, на головній споруді. Усі комунальні підприємства у місті працюють. А охоронні служби слідкують за тим, щоб уночі у Новій Каховці нічого не грабували.

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