Людей виносять на ношах: ще одне моторошне відео обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі
9 березня 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Маріупольська міська рада оприлюднила жахливе відео наслідків ворожого обстрілу дитячої лікарні. Окупанти безсовісно обстрілюють дітей.
На відео видно жахаючі наслідки обстрілів – навколо спалені машини, повністю пошкоджена будівля лікарні та поламані дерева.
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Від обстрілів постраждали дитяча лікарня, пологовий будинок, дитяче відділення та терапевтичний відділ.
Відео наслідків обстрілу в Маріуполі
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