Людей виносять на ношах: ще одне моторошне відео обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі

Маріупольська міська рада оприлюднила жахливе відео наслідків ворожого обстрілу дитячої лікарні. Окупанти безсовісно обстрілюють дітей.

На відео видно жахаючі наслідки обстрілів – навколо спалені машини, повністю пошкоджена будівля лікарні та поламані дерева.

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Від обстрілів постраждали дитяча лікарня, пологовий будинок, дитяче відділення та терапевтичний відділ.

Відео наслідків обстрілу в Маріуполі

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