Люди хочуть, щоб усе закінчилося, – Казанський розповів про настрої на окупованому Донбасі

Люди на окупованій частині Донеччини та Луганщини розуміють, що Росія їх використовує як сировину. Загарбники можуть не звітувати, що сталося з українцями на захоплених землях.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що родичі мобілізованих в соцмережах пишуть, що вони шоковані.

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"Відбувається справжнє полювання. Я знаю безліч історій про людей, які переховуються від мобілізації, не виходять нікуди, сидять в підвалах. Деякі навіть мої знайомі розповідають таке, що можна писати книгу", – розповів Казанський.

Байдуже, до кого приєднатися

За словами журналіста, люди на окупованих землях готові повертатися в Україну, але дехто хоче більше в Росію. Проте всі розуміють, що відбувається якесь божевілля й адекватного виходу з цієї ситуації не буде. Тобто зрозуміло, що Росія воюватиме навіть якщо щось захопить.

Думаю, що люди хочуть, щоб все якнайшвидше закінчилося, ця війна. Більшості все одно, чим саме це закінчиться, але вони хочуть нормального життя,

– зазначив Казанський.

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