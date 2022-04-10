Люди з інвалідністю і "стратегічні підприємства": росіяни посилюють мобілізацію на Донбасі

Росія мобілізує з ОРДЛО осіб, які взагалі не підлягають призову. В першу чергу це стосується співробітників "стратегічних підприємств", яким до цього часу гарантували "бронювання".

Призов "броньованих"

У розвідці встановили, що на Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова вимога надати 1700 призовників. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб.

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Також українські розвідники також з'ясували, що на Донбасі також зняли "бронювання" зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

Жорстка мобілізація

Щоб прискорити мобілізацію, співробітникам автоінспекції "ЛНР" надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях,

– заначили в ГУР.

Там також додали, що співробітники військоматів "ЛНР" ходять по домівкам і шукають чоловіків призовного віку (18 – 65 років), щоб видати повістку.

Документи людей, які не підлягають мобілізації, знайшли серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР". Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві".

"Нікому з них не допомогли отриманні документи й всі назавжди залишились в українській землі", – додали в розвідці

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