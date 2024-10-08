"Хоч море є": Андрющенко розповів, яким є побут людей в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі, попри обіцянки російської влади та красиві заяви пропагандистів, життя надзвичайно складне та убоге. Харчі там дуже дорогі, а ліки та кваліфіковані медики практично відсутні.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що медицина у місті на надзвичайно низькому рівні. Смертність там значно зросла, адже за тиждень помирає 300 – 400 людей. Це у 8 – 10 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

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Побут у Маріуполі

За даними місцевих мешканців, продукти у тимчасово окупованому Маріуполі є, однак вони дуже низької якості. Петро Андрющенко зазначив, що ціна на харчі там удвічі більша, порівняно із цінами в Україні.

Життя у Маріуполі непросте. Виникає безробіття і брак грошей. На бюджетних посадах, куди теоретично можна влаштуватись, платять 20 тисяч рублів – це 10 тисяч гривень на місяць. За ці гроші важко прогодувати родину,

– сказав він.

Радник міського голови зауважив, що єдині, кому зараз непогано живеться у Маріуполі – пенсіонери. Вони не залежать від заробітних плат.

До теми. Маріуполь в окупації зіткнувся з проблемами у всіх аспектах життя, зокрема там серйозні проблеми з водовідведенням та електроенергію, яку начебто постачають з Росії, проте систематичні відключення продовжуються. Також російська влада масово зносить житло маріупольців без компенсації.

Андрющенко додав, що, як не дивно, але в окупованому місті майже немає місць, де можна розважитись чи відпочити.

"Там відкрито кілька кавказьких ресторацій. Переважно вони для мігрантів, а не корінних мешканців. Це жах, тому всі йдуть на море. Добре, що в Маріуполі хоч воно є, адже там можна провести гарно час", – підкреслив він.