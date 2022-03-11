Люди у містах України ні в чому не винні, – японка, яка пережила бомбардування Токіо

В Японії 10 березня згадували бомбардування Токіо, яке забрало життя понад 100 тисячі мирних людей. 90-річна Токсико Камея, яка пережила страшну трагедію, через 77 років з жахом дивиться на український Маріуполь.

На світанку 10 березня 1945 року США розбомбили столицю Японії. Тоді загинули сотні тисяч людей, а 270 тисяч будинків були зруйновані.

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Тепер Таксико Камея спостерігає за ситуацією в Україні, за тим як армія терористів вбивають жінок та дітей.

Беззбройні цивільні особи ні в чому не винні,

– наголосила жінка.

Японка додала, що коли бачить по телевізору кадри російської артилерії, що руйнує українські міста, маленьких дітей в бомбосховищах, знищені лікарні, вона ніби повертається у своє дитинство і переживає жахи війни заново. У своєму щоденнику Таксико Камея пише вірші танка, щоб висловити співчуття народу України.

Сама жінка під час бомбардування втратила 6 членів своєї родини.

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