В окупованому Ізюмі – катастрофічна ситуація: люди не можуть евакуюватися

росіяни з 2 квітня контролюють Ізюм на Харківщині. Наразі місто не можуть покинути приблизно 10 тисяч людей.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, передає 24 канал. Росіяни бояться, що втратять контроль над містом.

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"За нашими даними, приблизно 10 тисяч громадян очікують на евакуацію, тому що зимовий сезон вже наближається, а ситуація з теплопостачанням катастрофічна", — сказав Стрельник.

Ситуація в місті

Депутат пояснив, що виїхати з Ізюма можливо лише завдяки спільним зусиллям волонтерів, українських органів державної влади та представників міжнародних організацій. Погоджених гуманітарних коридорів немає, тому врятуватися вдається одиницям.

За словами Стрельника, окупанти в Ізюмі обстрілюють будинки людей. Вони намагаються звинуватити Збройні Сили України. Нардеп додав, що росіяни отримують контрудари. Захисники звільняють населені пункти в Ізюмському районі. Через це загарбники "від розпачу всю свою агресію намагаються виплеснути на місцеве населення".

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