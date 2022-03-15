Люди не змогли евакуюватися з Енергодара через зруйнований міст і неспокійну ситуацію

Прямого шляху до Запоріжжя із Енергодару поки немає. Ситуація на альтернативному маршруті залишається неспокійною. Через це 15 березня місцевих мешканців не вдалось евакуювати.

Про це повідомив очільник Енергодарської міської ради Дмитро Орлов. Прямий шлях до Запоріжжя із Енергодару втрачений через пошкодження мосту в районі Кам'янського.

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Евакуація з Енергодару 15 та 16 березня

Через пошкодження мосту, транспорт їде до Запоріжжя через Оріхівський напрямок з Василівки та іншими об'їзними маршрутами.

Сьогодні в енергодарців дістатися спокійно до Василівки і далі через Оріхів та Запоріжжя безпечної можливості не було – через неспокійну ситуацію на цьому відрізку шляху,

– пояснив Орлов.

Він підкреслив, що якщо вдасться створити безпечні об'їздні коридори на 16 березня – про це обов'язково повідомлять місцевим. Орлов попередньо припустив, що 16 березня о 11:00 будуть формувати колону з приватних авто.

Однак, як зазначив міський голова Енергодару, автобусів для евакуації 16 березня не буде. Тією дорогою вони просто не проїдуть.

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