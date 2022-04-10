Люди плакали, раділи, дякували: як підрозділ розвідників зустрічали у звільненому Мотижині
Джерело:НВ
Після звільнення околиць Київщини весь світ дізнався про звірства окупантів. Росіяни свідомо вбивали мирних українців. Врятуватися не вдалося й деяким цивільним жителям села Мотижин.
Український розвідник Іса Акаєв, доброволець батальйону "Крим" розповів, що у Мотижині виявили масові поховання людей, адже мирних мешканців там катували до смерті. Рівно місяць село перебувало під окупацією.
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За його словами, розвідники зайшли в Мотижин після роботи артилерії близько 2 години ночі.
Багато місцевих стали виходити з будинків, зустрічати нас. Вони плакали, раділи, дякували. Ми вибачалися, що так довго не могли їх звільнити,
– сказав Акаєв.
Він сказав, що звільнений Мотижин виявився дуже важким видовищем.
Місцеві розповідали, що росіяни брали заручників, катували, когось убивали, когось відпускали. Знущалися як могли. Жахливі речі відбувалися. Росіяни робили в Україні те саме, що вони робили в Чечні, Сирії та інших регіонах,
– розповів Акаєв.
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