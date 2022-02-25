Люди прибувають постійно, – у центрах крові в Києві великі черги

У центрах крові в Києві утворились черги з українців, які хочуть стати донорами для наших військових. Люди постійно прибуваю у банк крові.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила журналістка 24 каналу Катерина Гаценко, яка також стала донеркою для військових Збройних сил України.

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У Києвському центрі крові зранку 25 лютого утворилась черга з бажаючих здати кров.

Медсестри спочатку просять більше не пускати, а потім все одно приймають всіх,

– написала журналістка 24 каналу.

За словами медсестер центру крові у Києві, 24 лютого також було чимало відвідувачів.

Центри здачі крові у Києві переповнені людьми / Фото Катерина Гаценко, 24 канал

Нагадаємо, що очільник Міністерства охорони здоров'я закликав українців стати донорами для потреб ЗСУ.