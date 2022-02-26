Люди співають Гімн України у бомбосховищах – щемливе відео

В українських містах продовжується небезпека повітряної тривоги. Проте українці не панікують та підтримують одне одного Гімном України.

Містяни в одному з черкаських сховищ масово заспівали Гімн. Трапилось це, власне, під час повітряної тривоги.

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На відео чутно, як люди почали співати Гімн. Хтось підтримав ідею, проте помітно й тих, які мовчки слухали композицію.

Українці заспівали Гімн у бомбосховищі: дивіться відео



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