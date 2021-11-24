Люди стали зброєю у руках диктаторів: Захід страждає від тиску мігрантами

Люди як зброя. Диктатори не нехтують жодними методами, аби домогтися свого. І вимушені переселенці для них лише інструмент тиску на західні демократії.

Наплив мігрантів в історії

Це доводить сучасна історія. В Європі добре пам'ятають 2015 рік, коли потік біженців з Близького Сходу грозив розколоти об'єднання. Тоді тривала активна фаза війни у Сирії. І тоді ж у справу втрутився Володимир Путін.

Актуально Канада активно приймає мігрантів: показники жовтня б'ють всі рекорди

Він виступив на боці сирійського диктатора Башара Асада. До Сирії направили російську військову авіацію. Російські бомбардувальники здійснювали килимові бомбардування міст, утримуваних повстанцями.

Це спонукало людей тікати з країни. Більшість попрямували у бік спокійного Євросоюзу. Частина сирійців намагалася дістатися Унії морем. Часто хиткі гумові човни, переповнені людьми, перекидалися на хвилях і до берега вдавалося доплисти не всім.

Диктатори використовують мігрантів для тиску: дивіться сюжет 24 каналу

Євросоюз став заручником Туреччини

Пізніше європейська спілка домовилася з Туреччиною про облаштування притулку для сирійців у неї. Для цього виділили 3 мільярди євро. А Союз став заручником Ердогана.

Тому що вже у 2016 році той почав погрожувати Брюсселю відкриттям західних кордонів для біженців, коли Європарламент проголосував за припинення переговорів з Туреччиною щодо вступу до ЄС.

Коли 50 тисяч мігрантів дісталися прикордонного міста Капікуле, ви заголосили, щоб ви тоді зробили, якби Туреччина відкрила їм кордон? Ви б задумалися. Дивіться, якщо ви не зупинитеся, ми відкриємо кордон – так і знайте. А ні я, а ні цей народ, пустих погроз на вітер не кидає. Реджеп Таїп Ердоган Президент Туреччини

У 2019 році Анкара ввела свої війська в північні регіони Сирії, аби розтрощити військові позиції курдів там. Це обурило Брюссель і він заговорив про санкції проти турецької влади. Натомість Ердоган вчергове пригрозив відкрити шляхи до Європи для втікачів.

Хвиля мігрантів в США

У 2020 році цю погрозу почули в Афінах. Тоді загострився турецько-грецький конфлікт через Кріт. Хоча вигнанців як зброю використовують і по інший бік Атлантики – в Америці.

У 2018 році тогочасний президент США Дональд Трамп заходився переписувати угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою. Тоді ж він почав будувати стіну на південному кордоні країни, аби перекрити доступ до штатів потокам нелегальних мігрантів з Латинської Америки.



Трамп намагався владнати критичну ситуацію з біженцями / Фото Getty Images

Водночас з Гондурасу, Нікарагуа, Венесуели у бік США висунулася велика група біженців. Весь час, поки 9 тисяч мігрантів крокували Латинською Америкою на північ, Трамп намагався домовитися з мексиканським президентом про те, аби зупинити навалу.

Йому навіть довелося піти на поступки при підписанні оновленої угоди про вільну торгівлю. Та все ж таки більша частина люду змогла дістатися мексикансько-американського кордону.

Читайте також В Україні створили новий штаб для захисту від мігрантів з Білорусі

Це змусило Білий дім виділити додаткові кошти мексиканській владі для облаштування притулків для біженців на території країни-сусідки. А стіну на кордоні з Мексикою, яку активно критикували всередині США, Трамп за свого президентства так і не добудував.

Проте, як видно, історія нічому не вчить і вже нині диктатор Олександр Лукашенко пробує використати втікачів з Азії та Африки на свою користь та проти західного світу. А той, своєю чергою, намагається захиститися новітньою стіною від зайд.