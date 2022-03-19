Люди на своїх авто чи пішки виходять з Маріуполя, – Верещук

Вже приблизно 190 тисяч українців виїхали з місць бойових дій через гуманітарні коридори. Частково працює евакуаційний напрямок Маріуполь – Запоріжжя.

Про це повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Наразі Маріуполь героїчно обороняється від російських загарбників.

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"Частково працює Маріуполь – Запоріжжя, де люди своїми авто або пішки виходять зі заблокованого росіянами Маріуполя. Ми їх шукаємо у Мангуші, Бердянську, намагаємось допомогти і довезти до Запоріжжя", – сказала Ірина Верещук.

Водночас міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що 19 березня на Київщині спрацювали майже всі евакуаційні напрямки, крім Бородянки. На відповідний напрямок не вдалося виїхати автобусам, але вони зупинилися на півдорозі і вранці почнуть знову рухатися.

Також спрацювала евакуація на Луганщині. Виїхала звідти майже тисяча людей. Гуманітарну допомогу, що поїхала до людей, які там залишаються – теж доставили.

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