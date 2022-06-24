Люди важливі: чому Генштаб наказав залишити Сєвєродонецьк
Джерело:фейсбук Соломії Бобровської
Не можу не радіти, звісно, отриманню статусу кандидата на вступ до ЄС, але відверто не менше за це, чи навіть більше, чекала рішення Генштабу ЗСУ про відведення наших сил оборони з Сєвєродонецька.
Помилки не сталося
Сєвєродонецьк – ніщо в порівнянні з ціною наших хлопців – від спецури до піхоти, уже загиблих і ще живих.
Читайте також ЗСУ доведеться відводити від Сєвєродонецька, бути на розбитих позиціях нема сенсу
На моє переконанння, неприйнятття рішення щодо відведення наших сил оборони мало всі шанси створити Маріуполь-2. І це була б одна з рокових наших помилок.
Люди – головне
Є один принцип в ССО: воїн важливіший за техніку. Цей принцип треба застосувати на всі сили оборони без винятку. Бо за місто ми поборемось, а бійців не повернемо.
Золото сьогодні для нас – не лише територія, звільнена від окупації чи втримана, але і армія.
З військової точки зору Сєвєродонецьк доцільніше залишити. А все своє – ми обов'язково повернемо.
У Кремлі є план знищення країн Балтії – дивіться відео: