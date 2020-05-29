Люди вклали гроші та не можуть отримати житло: інвестори "Аркади" протестували – фото

У Києві пройшов масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада". Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч осіб півтора року не можуть отримати своє житло. За їхніми словами, понад 40 будинків не добудовано, хоча будівництво "було повністю законним". На акцію вже відреагував столичний міський голова Віталій Кличко.

Детальніше про протест інвесторів "Аркади"

Розпочалася акція біля будівлі Національного банку, а опісля її учасники прийшли під будівлю Офісу Президента. Протестують передусім інвестори дочірньої компанії "Аркади" – "Аркада Будівництво". Трансляцію з місця подій вів у фейсбуці фотограф Ян Доброносов.

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Участь у мітингу беруть щонайменше кілька сотень осіб. Вони йдуть натовпом, скандують "Зеленський, "Аркада!", "Де президент?" і кричать у мегафони.

Простети інвесторів "Аркади" під ОПУ та Нацбанком (Фото: Укрінформ)

На кадрах, зокрема, видно, що організатори з натовпу заявили про безстрокову акцію та готовність перекривати урядовий квартал.

Ми також будемо є вимушеними інформувати міжнародну спільноту, МВФ, Єврокомісію, ООН, поширювати інформацію за кордон про ситуацію,

– наголосили протестувальники.

Водночас вони вимагають ініціювати круглий стіл за участю всіх владних структур.

"Президент має ухвалити політичне рішення з врегулюванню конфлікту з банком "Аркада". Захистити інвестора – прямий обов'язок держави", – заявили учасники протестів під ОПУ.

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Що про ситуацію каже Кличко

Мер Києва, зокрема, нагадав, що протягом останніх років у столиці виникало чимало скандалів навколо об’єктів незавершеного житлового будівництва. Мовиться про претензії передусім до тих забудовників, які зводили будівлі з залученням коштів фізичних і юридичних осіб. Але зрештою виявилися неспроможними виконати свої зобов’язання перед інвесторами. Про це він заявив під час брифінгу 29 травня.

Також він повідомив, що інвестори "Аркади" зверталися з численними скаргами й до міської влади Києва. Люди підкреслювали, що вони інвестували кошти в будівництво житла та досі не можуть його отримати.

Тільки у травні відбулося 3 зустрічі представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку "Аркада". За результатами зустрічей міська влада підтвердила свою готовність у межах своїх повноважень сприяти поновленню будівництва,

– зауважив Кличко.

За його словами, у підсумку забудовник:

не виконав узятих зобов’язань перед громадськістю,

не скорегував бюджет забудови житлового комплексу "Патріотика на озерах",

не представив його на обговорення містобудівної ради.

А це було основною умовою для продовження будівництва. Оскільки в районі робіт, зокрема, відбулися протести за участю громади.

Цьому забудовнику для виконання його зобов’язань перед іншими інвесторами житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" нічого не заважає. Тобто він може будувати,

– підкреслив київський міський голова.

Столичний мер наголосив, що місто, як і завжди в таких ситуаціях, відстоюватиме інтереси киян, а не забудовника.

Тому він звернувся до правоохоронних органів з проханням:

негайно втрутитися в ситуацію,

дати правову оцінку діям недобросовісного забудовника.

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