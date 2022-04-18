Люди залишились без кінцівок, – журналістка про страшні наслідки обстрілу Харкова

Сьогодні, 18 квітня, у Харкові знову неспокійно. Лише у першій половині дні було 2 обстріли по житлових кварталах.

Внаслідок російського нападу загинула 1 людина, ще 6 – поранені. Згодом відбувся ще один обстріл в іншому районі, де ще двоє людей, на жаль, загинули. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова у прямому ефірі.

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У якому стані постраждалі

"Там не просто відрив, там немає кінцівок у людей. Це жахливо", – розповіла журналістка.

Зі слів місцевих, постраждали, зокрема, й діти – хлопчика поранило уламками. Жертв могло бути й більше. Неподалік розташований один із волонтерських пунктів допомоги. Тільки дивом там сьогодні не було людей та черг.

Вона наголосила, що гатили по звичайних житлових будинках у спальному районі. Про якусь військову інфраструктуру там навіть не мовиться.